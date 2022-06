Calciomercato Lazio, caccia al secondo portiere: spunta Radu

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA / CALCIOMERCATO LAZIO - L'intervento alla spalla di Marco Carnesecchi è andato a buon fine. Resta lui l'obiettivo numero uno per la porta della Lazio. La trattativa con l'Atalanta non è semplice. Nelle ultime ore sta prendendo piede l'ipotesi di un prestito con riscatto condizionato, a una cifra più bassa rispetto a quella ipotizzata nei giorni scorsi, 7-8 milioni con opzione da esercitare tra un anno. La dirigenza biancoceleste le proverà tutte per portare alla corte di Sarri il miglior portiere della Serie B nonostante il lungo stop. La prima alternativa è Vicario. Da tenere d'occhio il ruolo di vice. Nonostante il contratto di Reina prevedesse il rinnovo automatico con l’ingresso in Europa League, il Comandante spingerà per avere nuovi portieri. Spunta la candidatura di Ionut Radu, in uscita dall'Inter dopo il clamoroso errore di Bologna che è costato lo scudetto ai nerazzurri, che piace anche a Empoli e Cremonese. Non è da escludere un profilo più esperto come quello di Sirigu.