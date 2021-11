Calciomercato Lazio, caccia al vice Immobile: i nomi sulla lista di Tare

CALCIOMERCATO LAZIO - Mentre un occhio è attento e concentrato sull'andamento del campionato e della stagione, l'altro va inevitabilmente sul discorso mercato. Se da un lato la Lazio sembra aver trovato finalmente la sua dimensione e anche continuità, dall'altro è vero che servono rinforzi per puntellare la squadra e renderla ancora più competitiva. Uno degli obiettivi principali della dirigenza biancoceleste è senza dubbio regalare a Sarri un vice Immobile. Muriqi non viene preso in considerazione spesso dal Comandante e la società sta lavorando per trovare il profilo ideale, magari giovane, per far rifiatare il miglior marcatore della storia della Lazio. Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, i primi due nomi sulla lista di Tare sono Botheim, classe 2000 del Bodo/Glimt, e Sesko, classe 2003 del Salisburgo. Occhio anche a possibili nomi che potrebbero tornare di moda come quello di Wesley che in Belgio sta trovando pochissimo spazio.