Calciomercato Lazio | Caccia all'under 22: tutti i nomi in ballo

Nella lunga intervista concessa ai microfoni di Lazio Style Channel, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha spiegato la direzione verso la quale si muoverà l'ultima parte di calciomercato biancoceleste. Il giocatore che deve aggiungere qualità alla trequarti, che sia un esterno o un giocatore con altre caratteristiche, sarà un under 22, possibilmente un 2005 in modo da non dare problemi nella compilazione delle liste Serie A ed Europa. Lo stesso ds ha svelato che Baroni ha chiesto un esterno e che la società lavorerà per soddisfare il suo tecnico. Armand Laurienté del Sassuolo rimane sempre nei radar, ma essendo un classe '98 il suo inserimento in lista deve per forza prevedere un'uscita di un over 22.

Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa del Corriere dello Sport in corsa rimane Vitor Roque, attaccante classe 2005 prelevato dal Barcellona a gennaio per 30 milioni più altri 30 di bonus dall'Athletico Paranaense. I problemi economici dei blaugrana, causati dal fair play finanziario, rendono cedibile il ragazzo, ma serve un'offerta stile Greenwood. Vitor Roque è un attaccante, può giocare come sottopunta o anche esterno, chi invece è un trequartista o una mezzala offensiva è Jobe Bellingham, fratello del celebre Jude, classe 2005 del Sunderland. La Lazio lo segue da gennaio, nei giorni scorsi il suo club ha rifiutato un'offerta di 12 milioni più percentuale sulla futura rivendita da una squadra non rivelata, la sensazione è che il giocatore non disdegni la permanenza per un altro anno in Championship per poi fare il grande salto la prossima estate.

In lista c'è sempre Matias Fernandez-Pardo del Gent, altro 2005, una vera e propria ala, sarebbe la perfetta alternativa di Zaccagni, è entrato invece Antonio Nusa del Bruges, altro classe 2005: anche lui è un'ala pura, il ruolo naturale è a sinistra, ma può giocare anche a destra, passaporto norvegese, il Bruges chiede 20 milioni. Non è 2005, bensì 2003, ma va sempre monitorato, seppur non sia una pista calda, Rayan Cherki del Lione. Pur essendo in scadenza nel 2025 il club francese chiede per lui 20 milioni.

