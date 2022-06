Calciomercato Lazio, Carnesecchi si opererà? Tutte le novità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio attende Marco Carnesecchi. Sono giorni di riflessione, prendere una scelta ponderata che sarà decisiva per il proprio futuro è il primo rebus per il classe 2000. Il portiere di proprietà dell'Atalanta si è lussato la spalla sinistra durante un allenamento con l'under 21. Da lì molti sono i consulti che Carnesecchi ha avuto prima di decidere se ricorrere o meno all'intervento chirurgico. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ieri era in programma infatti un altro consulto dal professor Porcellini a Modena che lavora nel centro di alta specializzazione dell’arto superiore. Non è ancora chiaro se dovrà operarsi o meno, c’è anche la possibilità che opti per una terapia conservativa. La Lazio in tutto questo vuole comunque acquistarlo nonostante che le conseguenze possano essere quelle di attenderlo per due-tre mesi.

LA TRATTATIVA - Lotito è già in trattativa con l'Atalanta: ha offerto 10 milioni di euro, tra domanda e offerta ballano 5 milioni. Il patron vuole chiedere uno sconto a Percassi e si sta ragionando su un prestito con obbligo di riscatto fissato ad un tot di presenze e con percentuale di rivendita futura (20%). Sono ore delicate, quel che è certo è che Sarri attende Carnesecchi qualsiasi sia la sua decisione finale. Tutto è in corso...