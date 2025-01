Calciomercato Lazio | Casadei, la pista è ancora viva. Ma Lotito...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio rimane su Cesare Casadei, ma per ora lo fa attendendo le mosse del Chelsea. I biancocelesti hanno messo sul piatto la loro proposta, circa 12-13 milioni, da pagare non subito, aggiungendo una percentuale sulla futura rivendita non troppo alta. La Lazio di fatto offre un trasferimento a titolo definitivo, ma a condizione che il pagamento parta dal prossimo anno, in modo da non pesare sul bilancio di quest'anno. I Blues per ora non hanno aperto a questa ipotesi, vorrebbero incassare subito, chiedono almeno 15 milioni di euro, è il motivo per cui anche il Torino non è riuscito a chiudere. Cairo, infatti, sarebbe disponibile a corrispondere subito una parte della somma al Chelsea, ma finora s'è fermato a 9 milioni più il 40% sulla futura rivendita e ha trovato il muro del club londinese. L'unico club che per ora sembra poter accontentare il Chelsea è il Feyenoord, ma il club olandese non ha l'ok del ragazzo che spinge per il ritorno in Italia. E proprio la Lazio è in cima alle preferenze di Casadei. I biancocelesti attendono, non ritoccheranno la loro offerta, sperano che sia il Chelsea a farsi vivo nei prossimi giorni, magari a ridosso del gong della sessione invernale, quando potrebbe decidere di cedere alle condizioni poste da Lotito e Fabiani. Insomma da Formello assicurano che non entreranno nell'asta che il Chelsea vorrebbe scatenare e che la proposta rimane valida, ma anche non modificabile. Prendere o lasciare. Palla ai Blues che dovranno decidere cosa fare del futuro del classe 2003 e all'entourage di Casadei che avrà il compito di sbloccare una situazione che al momento è in stallo.

