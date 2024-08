Calciomercato Lazio | Casale - Bologna, la trattativa va avanti: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 - La trattativa tra Lazio e Bologna per Nicolò Casale va avanti, indipendentemente da Samuel Gigot. L'ok che tarda ad arrivare del francese infatti non ha fatto cambiare idea ai biancocelesti, che ormai hanno deciso di cedere l'ex difensore del Verona. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il discorso tra le società gira intorno alla formula dell'eventuale trasferimento: la Lazio vuole il prestito con obbligo di riscatto o prestito che diventa obbligo a condizioni praticamente certe. Il Bologna non ha ancora accettato, ma si continua a trattare alla ricerca della quadra definitiva.

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è in trattativa per portare Samuel Gigot nella Capitale. L'arrivo del centrale francese, oggi in forza all'Olympique Marsiglia, è però possibile solo qualora dovesse liberarsi uno spazio in rosa e, soprattutto, nella lista. In tal senso, come vi avevamo anticipato ieri in esclusiva, il nome di Nicolò Casale potrebbe essere l'indiziato numero uno per lasciare la Capitale, con il centrale che nelle scorse ore sarebbe stato proposto a molti club tra cui anche il Bologna. La squadra allenata da Vincenzo Italiano cerca un difensore per rinforzare e dare profondità al proprio reparto, soprattutto in virtù dell'impegno in Champions League che li aspetta. Motivo per cui si sarebbe registrato un serio interessamento nei suoi confronti che, a due giorni dalla fine del calciomercato, potrebbe portare nel giro di poco tempo a una vera e propria trattativa. Per la Lazio l'ex Hellas Verona non è incedibile, anzi, una sua partenza sarebbe l'ideale per far spazio a Gigot, giocatore con il quale si sta trattando per trovare la quadra definitiva anche con il suo entourage.