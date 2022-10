Calciomercato Lazio, cercasi terzino per gennaio: occhi su un baby dell'AZ Alkmaar

La Lazio guarda già al futuro. Sarà un campionato strano questo: tra meno di un mese inizierà il Mondiale in Qatar e tutti i club avranno tempo per decidere il da farsi all'apertura del mercato di gennaio. La società biancoceleste si guarda intorno alla ricerca di un terzino sinistro. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei oltre a Parisi dell'Empoli e Valeri della Cremonese c'è anche un altro giocatore che ha stuzzicato l'interesse di Lotito e Tare.

Si tratta di Milos Kerkez in forze all'AZ Alkmaar che si è fatto notare con la maglia dell'Ungheria di Marco Rossi proprio nel girone di Nations League vinto dall'Italia. Kerkez compirà 19 anni il prossimo novembre, non è molto alto ma è rapido e forte nel dribbling. Fino a ora ha siglato due gol in dieci partite con la maglia dell'AZ ed è considerato una delle sorprese dell'Eredivisie.

L'ungherese tornerebbe in Italia per la seconda volta: sono infatti 32 le presenze con la maglia della Primavera del Milan fra campionato, Coppa Italia e Youth League. Gli agenti del calciatore sono gli stessi di Luis Alberto ma per strapparlo in corso d'opera all'AZ serve un investimento di circa 5 milioni.