Calciomercato Lazio, chiusura in attivo. E il monte ingaggi si abbassa…

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La sessione estiva del calciomercato si è chiusa martedì. Tante le novità in casa Lazio, chiamata a dover cambiare la rosa per il passaggio da Simone Inzaghi a Maurizio Sarri. Acquisti mirati con un occhio al portafoglio Una campagna acquisti mirata con un occhio al portafoglio e al bilancio visto il momento storico. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubbloca, il mercato si è chiuso in attivo per 13,5 milioni: 19,5 spesi per i cartellini ( Basic 6,8 e Zaccagni 7 i più esosi), 33 quelli incassati. Ridotto (di poco) il monte ingaggi dei giocatori: da 45,5 milioni netti a 42,4. Su questo ultimo punto, però, pesano gli esuberi rimasti in rosa. In Russia e Turchia il mercato è ancora aperto e sarebbe utile riuscire a piazzare qualche colpo in uscita per abbassare ancora i numeri anche in vista dei depositi dei rinnovi di Luiz Felipe e Marusic che andranno a rialzare il monte ingaggi.