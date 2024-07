Calciomercato Lazio | Contatti per un talento del Metz: i dettagli

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Movimenti a centrocampo, la Lazio continua a studiare il mercato con lo scopo di rinforzare la propria linea centrale. Nei radar biancocelesti c'è Lamine Camara, classe 2004, stellina del Metz e della nazionale senegalese con cui ha già giocato 23 volte, segnando sei gol. Centrocampista dinamico, intenso, Camara è un giocatore moderno, abbina tecnica e capacità di farsi sentire fisicamente, nonostante il suo metro e 73 non lo faccia spiccare per altezza. Nell'ultima stagione, tra campionato e coppe nazionali, con il Metz ha collezionato 38 presenze, con due gol e sei assist. In mezzo al campo sa fare tutto, possiede intelligenza tattica, gli permette di muoversi da centrale o da mezzala, ma anche da trequartista all'occorrenza. La Lazio è piombata su questo giovane talento (nel 2023 ha vinto il premio di "African Young Player of the Year"), la sua valutazione s'aggira intorno ai 15 milioni, può scendere perché il Metz è retrocesso e dopo Mikautadze s'appresta a cedere anche il suo altro gioiello. Camara piace molto a Formello, ci sono stati contatti, è una pista che può accendersi, anche preventivando qualche uscita in mediana: non solo gli esuberi come Basic e Akpa, ma anche altri elementi come Cataldi per il quale la società è pronta a considerare offerte. La Lazio punta Camara, nell'ottica del ringiovanimento e di una squadra che abbini forza, intensità e tecnica.

