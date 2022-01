Calciomercato Lazio, da Parisi a Casale: tutti i nomi per la difesa

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La finestra di calciomercato è aperta da giorni e la Lazio inizia a fare i conti con le prossime mosse d'attacco. Come ricorda la rassegna di Radiosei, tra i profili che Sarri ha messo nel mirino c'è anche quello di Fabiano Parisi dell'Empoli. Il classe 2000 è un terzino sinistro e potrebbe essere uno strumento in più per puntellare meglio il reparto arretrato. Con l'infortunio di Acerbi (stiramento al flessore della coscia sinistra), la Lazio vorrebbe evitare di ricorrere ad un centrale e puntare tutto su un terzino. C'è comunque un però perché anche Parisi è ai box per una lesione della coscia destra per la quale dovrebbe rimanere fermo per 15-20 giorni.

OBIETTIVI - Per la difesa è spuntato anche il nome di Nicolò Casale il quale ha il contratto con il Verona fino al 2026. Gli altri nomi sono piste meno concrete. Alla Lazio è stato accostato il profilo di Anel Ahmedhodzic, difensore centrale del Malmö e Reinildo Mandava terzino del Lilla. Il secondo però è extracomunitario e l'ultimo slot sarà occupato dal tesseramento di Kamenovic. La Lazio dopo i prestiti di Rossi al Monopoli ed Escalante all'Alaves dovrà puntare ad altre cessioni. L'indice di liquidità chiama, e Lotito vuole accontentare Sarri: la rivoluzione è in atto.