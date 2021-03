Calciomercato Lazio, dall'Argentina: Borré tra biancocelesti e Gremio

Non accennano a placarsi tra i media argentini le voci che accostano Santos Borré alla Lazio, a quasi un anno dal primo rumour di mercato che portava l'attaccante colombiano del River Plate in orbita biancoceleste. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, un reporter della ESPN argentina ha riferito di un'offerta della Lazio in arrivo all'entourage di Borré, in scadenza a giugno e che però non è mai stato un obiettivo dichiarato per il club capitolino. Il giocatore ha già ricevuto un'offerta generosa dal Gremio, un precontratto quadriennale da due milioni di dollari, ma è seguito anche da qualche club europeo e il suo entourage spinge per farlo arrivare nel Vecchio Continente, anche se la prima scelta per il Colombiano sembra essere proprio il Gremio a questo punto. Situazione da monitorare quella di Santos Borré in ottica Lazio, ma con le dovute cautele.