Calciomercato Lazio, David Silva ci pensa: per lui un contratto sul modello Klose

Il sogno estivo porta il suo nome e l’operazione ricorda molto quella che portò a Roma un certo Miro Klose. Solo qualche giorno fa è rimbalzata la notizia dell'interesse dei biancocelesti per David Silva e ci ha messo qualche ora a impazzare in rete. I tifosi della Lazio sono impazziti all’idea che il calciatore del City possa approdare nella Capitale. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l’ostacolo più grande è sicuramente quello economico: Silva ha guadagnato in queste stagioni di Premier circa 10 milioni all’anno e solo campionai come quello americano, arabo o cinese possono reggere il confronto su questo piano. La Lazio ha messo sul piatto la sua offerta: contratto da circa 2,5 milioni più bonus, un biennale con opzione per la terza stagione. Il giocatore si è preso qualche giorno per pensarci, a breve darà la sua risposta.

