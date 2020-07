Calciomercato Lazio, riflessioni in difesa: torna di moda Sarr

La Lazio torna su Malang Sarr. Le difficoltà legate all’operazione Kumbulla hanno spinto Tare a guardarsi intorno. Si cercano profili alternativi, giocatori in grado di raccogliere l’eredità di Radu. Sarr, appena svincolatosi dal Nizza, cerca una nuova sistemazione, era stato proposto alla Lazio settimane fa, è seguito da Federico Pastorello, agente vicino al club biancoceleste. Sarr può diventare un’occasione, può essere preso senza spendere un euro per il cartellino, è un ’99 , ha prospettiva, è definito il “Piccolo Maldini”, è un macino naturale, perfetto per il centrosinistra di una difesa a tre. Su di lui c’è il Torino, è avanti a tutti, ma non ha ancora chiuso. Sarr piace anche ad Arsenal e Inter, bisogna riconoscere commissioni all’agente. La Lazio è tornata a pensarci, è una delle idee da tenere d’occhio se saltasse definitivamente Kumbulla.

