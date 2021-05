Calciomercato Lazio, due giovani nel mirino biancoceleste: ecco i nomi

Inzaghi o non Inzaghi? In attesa che si risolva il problema, la Lazio sonda il mercato e lavora per costruire le basi future. Ringiovanire la rosa e scovare talenti anche per una Primavera in difficoltà. Tare ha segnato due nomi sul taccuino, entrambi provenienti da una terra, la Polonia, che negli ultimi anni ha prodotto parecchio materiale interessante. La Lazio sta lavorando su due giocatori del Lechia Danzica: il primo è Jan Bieganski, 18 anni, talentoso centrocampista che può giocare da mediano e da mezzala. Nonostante la giovane età, in questa stagione ha debuttato in prima squadra, collezionando 13 presenze e fornendo due assist. L’interesse era stato rivelato nelle scorse ore da grandhotelcalciomercato.com e ha trovato conferme in ambienti vicini al ragazzo e al club d’appartenenza. Se dovesse arrivare nella Capitale, Beiganski potrebbe fare la spola tra prima squadra e Primavera. Più “attempato” è Karol Fila, 22 anni, esterno destro difensivo, altro giocatore che i biancocelesti stanno tenendo d’occhio. Fila è un ’98, anche lui di proprietà del Lechia Danzica. Ha fisico, corsa e buona tecnica ed è una colonna dell’Under 21 polacca. Viene valutato circa 3 milioni e su di lui ha messo gli occhi anche lo Spezia. La Lazio studia questi due talenti, chissà se deciderà di affondare il colpo.

