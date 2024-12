Calciomercato Lazio | Fabiani-Baroni a colloquio, occhi in mediana e in difesa

RASSEGNA STAMPA - Il mercato non dorme mai ed è per questo che le manovre sono già iniziate per dare una nuova linfa alla Lazio di Baroni. Come riporta il Corriere dello Sport, Baroni e il diesse Fabiani si sono confrontati nei giorni scorsi e hanno stabilito prima di ogni cosa la linea invernale. La ricerca è concentrata all'estero, il tecnico biancoceleste avrà un centrocampista in più, la coperta è corta per alternare 4-3-3 e 4-2-3-1. Per questo si cerca un mediano, meglio se con caratteristiche in stile Vecino, essendo anche in scadenza a giugno.

Il problema rimane sempre quello legato agli slot, a gennaio, salvo cessioni ad oggi escluse, può essere tesserato un under 22. Sono spuntati i primi nomi. Come vi avevamo riportato, Reda Belahyane del Verona, 20 anni, marocchino, è più un palleggiatore e ha molti estimatori anche se il direttore sportivo nel pre partita di Napoli - Lazio ha smentito l'interesse. A lui, sottolinea Il Messaggero, si aggiunge Valentin Atangana del Reims, ha diciannove anni, è strutturato, gioca in Ligue 1, è francese: proprio come Guendouzi. C'è poi alla Dinamo Zagabria Adrian Zeljkovic, al Chelsea il vecchio pupillo Cesare Casadei e l'inglese Carney Chukwuemeka, che non trovano spazio.

Ma non solo, sì perché Fabiani ha iniziato anche a individuare le esigenze per il futuro: occhi sulla fascia destra. L’idea è rintracciare un terzino modello Tavares, esplosivo e ben strutturato con Tchatchoua del Verona più che gradito. Lazzari è rinato con Baroni, ma non basta e Marusic è in scadenza a giugno e ha un’opzione che prolunga automaticamente il contratto. Non solo un terzino destro, la Lazio starebbe pensando anche di programmare l’acquisto di un difensore centrale in più, per giugno più che per gennaio.