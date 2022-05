Calciomercato Lazio, frenata per Caputo: le ultime

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Sampdoria mette i bastoni fra le ruote alla Lazio e a Caputo. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, ci sarebbe una frenata nella trattativa per portare l'ex Sassuolo nella Capitale. I biancocelesti offrono 1.5 milioni di euro per il cartellino del giocatore, mentre i doriani ne chiedono più del doppio (oltre i 3 milioni). Questa controfferta potrebbe far cambiare i piani di Lotito e Tare, che guarderebbero altrove visto che Caputo ad agosto spegnerà 35 candeline. Al momento è ancora tutto in piedi, bisognerà vedere se la dirigenza laziale vorrà puntare sull'attaccante e quindi contrattare con i blucerchiati, oppure scegliere un altro profilo come vice Immobile.