Calciomercato Lazio | Greenwood, operazione di disturbo della Juve: la verità

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio sta facendo un tentativo concreto in queste ore per portare Mason Greenwood a Roma. La società biancoceleste, che da un anno a questa parte vede nel talento inglese un rinforzo ideale, si è mossa con largo anticipo rispetto alla concorrenza, offrendo al Manchester United la possibilità di cederlo in prestito con obbligo di riscatto, più il 50% della futura rivendita. Un'accelerata forse dovuta anche alla necessità di giocare d'anticipo rispetto alle altre pretendenti e di provare a chiudere prima che qualcun altro possa inserirsi e complicare la trattativa. Proprio in questo senso, come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, va letto l'inserimento - tutt'altro che concreto - della Juventus. La società bianconera, infatti, ha lasciato trapelare un presunto interessamento nei confronti del calciatore, ma in realtà non avrebbe alcuna intenzione di portarlo a Torino, a causa delle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto nell'ultimo triennio. Si tratta, invece, di un'azione di disturbo spesso messa in atto dal d.s. bianconero Cristiano Giuntoli che, davanti all'interessamento di squadre importanti o rivali per calciatori di livello, tenta di inserirsi per rallentare e complicare la possibile trattativa. L'interesse della Juve per Greenwood, di cui i media hanno parlato spesso nelle scorse settimane, quindi, non ha fondamenti reali. Da Vinovo non esiste alcuna volontà di mettere il talento inglese al servizio di Thiago Motta, ma solo quella di complicare i piani - in questo caso - della Lazio.

