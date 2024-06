Calciomercato Lazio | Blitz per Greenwood: il piano della società

AGGIORNAMENTO 12.10 - L'inserimento della Juventus per Greenwood non è altro, in realtà, che un'azione di disturbo operata dalla società bianconera nei confronti della Lazio. Da Torino, per via delle sue vicende giudiziarie, non vi è alcuna intenzione di portare il talento inglese nella Capitale, ma solo quella di complicare l'operazione biancoceleste. (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muove per Mason Greenwood. Pallino di Lotito da quasi un anno a questa parte - lo aveva già provato a portare a Roma lo scorso agosto - il talento inglese è un obiettivo concreto dei biancocelesti che, in queste ore, hanno avviato la trattativa con il Manchester United mettendo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto, più il 50% della sua futura rivendita. Nonostante il contratto in scadenza nel 2025, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i Red Devils avrebbe conservato una clausola di rinnovo unilaterale che, qualora dovesse arrivare l'accordo con la Lazio per il prestito, potrebbero attivare per favorire la buona riuscita dell'operazione. Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, è da escludere la possibilità di inserire contropartite nell'affare. Lo stesso profilo di Christos Mandas, in passato accostato a entrambi i club di Manchester, non è al momento in discussione. Da Formello, infatti, per il momento sono restii a lasciar partire calciatori che si sono trasferiti nella Capitale solo un anno fa. Intanto, la trattativa per portare Greenwood a Roma entra in una fase calda: la Lazio sta tentando in queste ore il blitz, nella speranza di riuscire a convincere il Manchester United e regalarsi il sostituto di Felipe Anderson.

Pubblicato il 24/06 alle 11.50