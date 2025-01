Calciomercato Lazio, Il Messaggero: “Rovella, c’è una big di Premier”

TUTTOmercatoWEB.com

Una proposta clamorosa e allo stesso tempo indecente che arriva come un fulmine a ciel sereno potrebbe stravolgere i piani e gli scenari di mercato della Lazio. La Premier League avrebbe bussato a Formello e sondato la disponibilità della Lazio a cedere Rovella subito per un'offerta monstre da 40 milioni di euro sul tavolo. Come riporta il Messaggero, gli indizi sembrerebbero portare al Manchester City, alla ricerca di un regista per sostituire a gennaio l'infortunato Rodri. Nel frattempo il club della Premier rimane top secret, ma ciò che è reale è che ai tempi del Monza, gli scout di Guardiola avevano seguito da vicino il giovane Rovella.

Dall'altra parte, la volontà del regista che ormai si sente laziale e come dichiarato nelle ultime interviste, spera di rimanere per sempre alla Lazio, giurando amore eterno. Per questo non ha intenzione di lasciare adesso Formello e in questo senso, se il sondaggio inglese dovesse concretizzarsi in qualcosa di più, ecco che sarebbe la società ad assumersi le responsabilità di cederlo. Per Lotito significherebbe coprire 17 milioni del suo cartellino e con 40 milioni in cassa, fare una clamorosa plusvalenza, sbloccando l'indice di liquidità, con 23 milioni di euro in più per cercare il suo sostituto.