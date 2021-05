Calciomercato Lazio, interesse per Muriqi: offerte da Turchia e Germania

Vedat Muriqi è stato l'acquisto più costoso del calciomercato della Lazio nell'estate 2020. Le prestazioni del kosovaro nella sua prima stagione in Italia non hanno soddisfatto le aspettative dei tifosi e non hanno dato seguito a quanto di buono fatto con il Fenerbahce in Turchia. Secondo quanto riportato dal giornalista kosovaro Arlind Sadiku il giocatore piace ancora all'ex club, ma non solo. L'Eintracht Francoforte e il Borussia Monchengladbach, così come lo stesso Fenerbahce, avrebbero mosso i primi passi, presentando offerte ufficiali per l'attaccante. In tutti e tre i casi la proposta sarebbe di un prestito, con la Lazio intenzionata a inserire anche l'obbligo di riscatto.

