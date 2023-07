Calciomercato Lazio | Karlsson in vantaggio: ma occhio alle corsie esterne!

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - In pole per la fascia c'è Jesper Karlsson. L'attaccante svedese è finito nella lista della Lazio dopo l'incrocio europeo contro l'AZ Alkmaar. Le sue qualità hanno impressionato la dirigenza biancoceleste che, come riporta Il Corriere dello Sport, ha preso sul serio l'idea di investire su di lui. Il vantaggio del classe 1998 sulla concorrenza è, però, il risultato di una serie di esclusioni precedenti, tra cui quella di Hudson-Odoi. Segnalato da Sarri e sponsorizzato da Pedro, come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, l'inglese non offre garanzie dal punto di vista fisico e lo scarso rendimento degli ultimi anni spinge la società a non voler rischiare.

Il suo è un caso a cui ce ne sono altri affini. Il nome di Politano rientra tra questi. I rapporti con il suo agente Giuffredi (che gestisce anche Zaccagni, Casale e Hysaj e presente ad Auronzo una settimana fa) sono ottimi. Non è da escludere che sotto le Tre Cime di Lavaredo le parti abbiano parlato di una possibile trattativa, ma l'alta richiesta del Napoli (16/17 milioni di euro) e la poca disponibilità a trattare, bloccano il tutto.

Calciomercato Lazio | Karlsson in corsia centrale: ma occhio sull'esterno

Ecco, allora, che Karlsson balza in testa. La pista che porta allo svedese è da seguire con particolare attenzione, ma sempre con un occhio rivolto a ciò che lo circonda. Nelle ultime ore, per esempio, ha preso quota anche il nome di Tetê dello Shakhtar Donetsk. L'ala brasiliana piace anche alla Fiorentina e al Napoli ed è in scadenza il 31 dicembre 2023. La sua valutazione è di circa 25 milioni di euro, è reduce da due prestiti (al Lione e al Leicester) in cui si è messo in mostra a livello europeo, soprattutto in Francia. Si parla di un classe 2000, sarebbe garanzia per il presente e per il futuro: una pista che per il momento si trova dietro Karlsson, ma da monitorare nelle prossime ore.