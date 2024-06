Calciomercato Lazio, Lotito su Spertsyan: il gioiellino che ricorda Milinkovic

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta per entrare nel vivo del calciomercato. In occasione dell'addio di Kamada e quello molto probabile di Luis Alberto, è spuntato l'interesse della Lazio per Eduard Spertsyan. Il giocatore è cresciuto ed esploso con il Krasnodar di cui è il numero 10 per la sua qualità da trequartista e l'uomo a tutto campo. Fin qui, è andato ben due volte in doppia cifra nelle ultime due Premier Liga: 10 gol e 11 assist nella stagione 2022-23, 11 e 7 nell'annata appena conclusa al secondo posto. Seppur il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani abbia smentito l'interesse, come riporta il Corriere dello Sport, Spertsyan a Formello sarebbe un profilo che piace, perché giovane, ma già con esperienza internazionale.

Il classe 2000 per movenze ricorda Milinkovic, ha nelle sue specialità anche i calci piazzati. In carriera Eduard ha messo a segno 12 gol dal dischetto, ma sa anche segnare di testa, dalla distanza o con inserimenti. L'unica nota dolente è la sua applicazione difensiva, che risulta un po' pigra: aspetto da migliorare se vorrà lavorare con Tudor. Dovrebbe avere una valutazione di circa 12 milioni di euro e la lista della concorrenza è lunga: Atletico Madrid, il Feyenoord, l'Ajax, il Celtic e addirittura del City in Inghilterra. Eduard ha il contratto in scadenza nel 2026, potrebbe essere il momento giusto per mettere a segno l'affondo.