Calciomercato Lazio | Dall'Armenia: "Nel mirino un centrocampista del Krasnodar"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo nome per il mercato in entrata in casa Lazio. In estate ci sarà sicuramente bisogno di almeno due centrocampisti, considerando l'uscita di Kamada e quella probabile di Luis Alberto. Alcuni media in Armenia svelano un interesse biancoceleste per Eduard Spertsyan, classe 2000 di proprietà del Krasnodar. Quest'anno per lui 29 presenze condite da 11 gol e 7 assist nel massimo campionato russo. E' un trequartista puro ma all'occorrenza può spostarsi anche sugli esterni. Ha caratteristiche molto più simili a Luis Alberto che a Kamada.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 18 milioni e i suoi interessi sono curati da Rafaela Pimenta. Ha un contratto in scadenza nel 2026 ed è pronto per il grande salto. Sulle tracce del ragazzo, secondo Tuttosport, ci sarebbe anche la Juventus. Come riporta Armenie Football, la Lazio lo aveva messo nel mirino già nella scorsa estate. Adesso potrebbe tornare alla carica.