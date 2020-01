Calciomercato Lazio, Morabito: "Giroud? Vediamo, dipende dal Chelsea..."

La Lazio preme per Olivier Giroud. Si tratta, si lavora, si aspettano novità. Il Chelsea ha bisogno di un sostituto e non libera ancora il francese. Ma non solo, nelle ultime ore si è inserita di nuovo l'Inter. Per fare il punto della situazione, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Vincenzo Morabito che sta lavorando alla trattativa e cura in Italia gli interessi di Giroud insieme a Matteo Materazzi: "L'aspetto economico è secondario, si lavora per far felice il calciatore e la gente che paga e fa sacrifici per la propria squadra. La Lazio negli ultimi tempi ha fatto grandi passi avanti, sta lavorando bene, sembra tornare ai fasti del passato, quelli cragnottiani. Già il fatto che sia in lizza per un campione del mondo su cui ci sono PSG, Manchester United, Inter e altri la dice lunga. La trattativa? Stanotte si dormirà poco, per ora però è tutto bloccato. Dipende dal Chelsea che è a caccia di un sostituto. Se lo trova, si sblocca Giroud... Abbiamo ancora tempo, vediamo". Gianluca Di Marzio ha aggiunto che la Lazio va considerata avanti rispetto all'Inter, poiché Giroud non ha gradito il comportamento dell'Inter nei giorni scorsi. Domani l'attaccante francese potrebbe non presentarsi all'allenamento con il Chelsea per forzare la mano e spingere verso il trasferimento a Roma.

Pubblicato il 30/01 alle ore 23:25