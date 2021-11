Calciomercato Lazio, Muriqi ai saluti a gennaio: Botheim il candidato a sostituirlo

Che ci sia un problema alle spalle di Immobile ormai è chiarissimo, la Lazio senza il suo bomber non ha ancora le alternative giuste per infilare la porta avversaria e qualcosa va fatto in questo senso in sede di mercato. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la soluzione del falso nueve contro la Juve non ha portato i frutti sperati né con Pedro né con Felipe Anderson a interpretare un ruolo che è difficile rivestire senza adeguata preparazione, mentre l'ingresso di Vedat Muriqi a partita in corso non ha fatto altro che rimarcare ancora una volta quanto Sarri non si fidi di quella che dovrebbe essere la prima alternativa a Ciro (e che finora, purtroppo, ha sempre deluso). Il kosovaro sembra dunque pronto a fare i bagagli già a gennaio, probabilmente per tornare in prestito al Fenerbahce da cui è stato acquistato, con la Lazio che avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Erik Botheim, attaccante norvegese del Bodo Glimt con una valutazione che si aggira sui 10 milioni. Muriqi potrebbe avere una nuova chance in Europa League contro la Lokomotiv Mosca, dato che Immobile non è ancora al 100%, ma è probabile che ormai la sua strada sia segnata.