Calciomercato Lazio | Ndour è il nome nuovo per la mediana: i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 12.57 - C'è anche Cher Ndour tra i nomi sul taccuino della Lazio in queste ultime ore di mercato. Come riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, è in corso un tentativo per convincere il PSG, proprietario del cartellino, a lasciarlo partire. Ndour a oggi è in prestito al Beskitas, ma non rientra nei piani del club turco. Sul classe 2004 c'è forte anche la Fiorentina che sembra in vantaggio e pronta a chiudere.

Il tempo stringe, il termine della sessione invernale di calciomercato si avvicina. E col mancato approdo a Roma di Casadei, la società è al lavoro per acquistare un altro centrocampista.Tra i nomi alternativi, come anticipato, senz'altro quello di Payero, ma anche Fazzini, nonostante la smentita da parte del ds Fabiani. E ancora Valente, accostato nelle ultime ore ai biancocelesti dopo esser stato segnalato addirittura nel 2022. Non tramonta definitivamente l'ipotesi Belahyane, così come quella relativa allo scambio Fabbian-Tchaouna. In quest'elenco - tuttavia - rimane anche il profilo di Cher Ndour, classe '04 di proprietà del PSG ma attualmente in prestito al Besiktas. È legato al club parigino da un contratto che scadrà nel 2028. Nel giro della nazionale Under 21, col Besiktas ha collezionato 22 presenze fin qui in stagione, un gol e due assist, considerando tutte le competizioni.

Articolo pubblicato alle 10.17