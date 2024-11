Calciomercato Lazio | Ora Cherki è in svendita: un'occasione per i biancocelesti?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Lione è nei guai, il debito è troppo alto. La Direction Nationale du Controle de Gestion ha decretato la sua retrocessione in Ligue 2 qualora la situazione finanziaria non migliorasse. Proprio per questo motivo la rosa è in svendita, anche i pezzi pregiati. Giocatori come Cherki o Mikautadze sono talenti appetibili, gennaio può essere un'occasione per accaparrarseli. Soprattutto il primo, talentuoso trequartista classe 2003, può tornare in orbita Lazio. Era un obiettivo di questa estate ma poi non se ne fece più nulla, adesso i tifosi sognano un affondo viste le problematiche dell'OL. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio può essere interessata per giugno più che per gennaio, anche se Cherki è classe 2003. A meno che non tratti un prestito con riscatto. Un grosso investimento è ipotizzabile solo per la prossima stagione.