Calciomercato Lazio, Pedro Neto apre al Benfica: "Grande occasione"

Una trattativa in stato particolarmente avanzato. Negli ultimi giorni, in Portogallo, il passaggio di Pedro Neto e Bruno Jordão al Benfica è stato dato praticamente per definito con tanto di dettagli dell’operazione. L’attaccante classe 2000, proprio per l’operazione di mercato in atto con il club di Lisbona, si è visto anche negare dalla Lazio l’opportunità di partecipare con l’Under 19 ai prossimi Europei di categoria. In un’intervista al quotidiano lusitano O Jogo Pedro Neto non si è voluto sbilanciare aprendo però le porte al ritorno in patria: “Ovviamente sarebbe un’opportunità molto importante per me, ma nulla è ancora definito. Sto aspettando di conoscere quale sarà il mio futuro e non so ancora nulla a riguardo”, le parole del ragazzo di Viana do Castelo. L’accordo dovrebbe arrivare su una base di 20 milioni di euro.

CALCIOMERCATO LAZIO, HINTEREGGER PER IL DOPO RADU

CALCIOMERCATO LAZIO, BIELSA VUOLE CAICEDO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE