Calciomercato Lazio, per la porta rispunta Consigli: le ultime

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Porte girevoli in casa Lazio con Reina e Strakosha che si giocheranno la maglia da titolare fino al termine della stagione. il club, poi, dovrà fare un bilancio e decidere a giugno il da farsi. Entrambi sono in scadenza con lo spagnolo che ha un altro anno di rinnovo automatico in caso di qualificazione almeno in Europa League. Diverso il discorso per l'albanese per cui i contatti si sono riattivati, ma per ora senza una fumata bianca. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, è tornata di moda la candidatura di Andrea Consigli. Il 34enne del Sassuolo si svincolerà a giugno e rappresenta un'occasione. Portiere d'esperienza e di affidabilità (410 partite in A), sa anche giocare bene con i piedi ed era stato spesso accostato durante l'era Inzaghi. Una pista da tenere d'occhio per l'estate e che potrebbe riscaldarsi con il passare delle settimane.