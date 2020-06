Calciomercato Lazio, per la sinistra spunta Philipp Max: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Esterno sinistro cercasi. Nonostante la Lazio abbia in rosa Lulic, Lukaku, Jony e Durmisi (rientrerà dal prestito al Nizza, ndr), è proprio l'out mancino il tallone d'Achille dei biancocelesti. Il capitano bosniaco è intoccabile ( ha prolungato il suo contratto fino al 2021) e gli altri, nonostante qualche prova incoraggiante, hanno deluso. L'eroe del 26 maggio è fermo ai box dopo il doppio intervento alla caviglia e, nonostante l'abbondanza sulla fascia, alla ripresa potrebbe essere Marusic il prescelto. Il montenegrino cambierà fascia e aiuterà i suoi compagni per la corsa punto a punto con la Juve in attesa che rientri il capitano. La società nel frattempo si guarda intorno. Come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de Il Tempo, Tare avrebbe individuato in Philipp Max il calciatore ideale per puntellare l'out mancino. Il laterale tedesco, classe ’93, si è messo in mostra con la maglia dell’Augusta in Bundesliga, attirando l’attenzione dei top club europei. Lo scorso anno sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al Liverpool, dopo essere stato corteggiato anche da Psg e Barcellona. Max è dotato di un buon fisico e di un gran mancino, in stagione ha già realizzato 7 gol e 7 assist da terzino, saltando solo tre gare. Il suo contratto scade nel 2022, mentre il prezzo del cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni. Un investimento importante per un giocatore nel pieno della sua maturazione che ha all'attivo anche la medaglia d'argento conquistata con la Germania alle Olimpiadi del 2016. Sarà Max il prescelto come erede di Lulic?

