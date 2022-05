Calciomercato Lazio, piace un difensore del Genoa: i dettagli

La Lazio sta puntando con decisione su un difensore del Genoa, ci sono stati diversi contatti e c'è il sì di Sarri

Occhio a Johan Vasquez, la Lazio lo sta trattando, è in contatto con gli agenti del giocatore e ci sono state diverse chiacchierate anche con il Genoa. Vasquez è nel mirino biancoceleste, è un profilo condiviso con Sarri, c’è l’ok del tecnico: il messicano piace per velocità, esplosività e abilità nel gioco aereo. È un mancino, un centrale, ma all’occorrenza anche da terzino sinistro. Classe 1998, Vasquez si sta consacrando sotto la guida di Blessin, è risultato dei migliori in questa seconda parte di stagione del Genoa. La Lazio lo vuole, deve battere la concorrenza di diversi club italiani, Atalanta e Fiorentina su tutte. Quello del messicano è un profilo che corrisponde alla volontà societaria di ringiovanire la rosa, di puntare su giocatori giovani, ma già rodati nel nostro campionato e dai costi non elevati. Vasquez può essere preso per una cifra che si aggira sui 5-6 milioni di euro, il destino del Genoa può incidere, aiutare le pretendenti a non veder lievitare tale quotazione. Il ragazzo, in rossoblu, ha uno stipendio contenuto, guadagna circa 500 mila euro a stagione, non può essere un ostacolo. La Lazio punta Vasquez per ricostruire la difesa e accontentare Sarri.

