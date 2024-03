Calciomercato Lazio | Repubblica: “Per la trequarti c'è un nuovo obiettivo”

TUTTOmercatoWEB.com

Cambia l’allenatore, cambia il modulo e cambia anche il mercato. La Lazio è passata da Sarri a Tudor e dal 4-3-3 (molto probabilmente) al 3-4-2-1, sono perciò scontate nuove esigenze da soddisfare in estate. In particolare c'è da fare ordine sulla trequarti, tra profili da valutare e situazioni da chiarire. Come riportato da La Repubblica, la società biancoceleste è ancora in attesa di scoprire il futuro di Felipe Anderson, in scadenza di contratto a giugno e corteggiato da tempo dalla Juventus. Lo stesso vale per Mattia Zaccagni, anche lui nel mirino dei bianconeri, e per Daichi Kamada, che con ogni probabilità lascerà la Capitale a parametro zero (con Tudor spera di giocare di più). Da qui è nata la necessità di acquistare almeno un trequartista nella prossima sessione estiva.

Uno dei calciatori sondati in questo senso è Albert Gudmundsson, ma la richiesta del Genoa è ampiamente fuori misura (30/35 milioni) e su di lui si sono già mossi l'Inter e alcuni club di Premier League. Come scrive il quotidiano, però, sembra che alla Lazio piaccia molto anche il profilo di Valentin Carboni, in prestito al Monza ma di proprietà dell'Inter. In questa stagione ha collezionato in totale 23 presenze, 2 goal e 4 assist, e di recente ha anche fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore dell'Argentina. A breve i nerazzurri decideranno il suo futuro: nel caso in cui optassero per la cessione, i biancocelesti sarebbero pronti ad affondare il colpo.