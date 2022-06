Calciomercato Lazio, Romagnoli in bilico: il Fulham spinge e Lotito...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ultimatum alla Lazio, è quello di Alessio Romagnoli che ora può aprire al Fulham. Il club inglese s'era fatto vivo un mese fa, ha messo sul tavolo una proposta importante, s'aggira sui 4 milioni a stagione. Il giocatore non è convinto, preferisce aspettare un rilancio biancoceleste, come riferisce Alfredo Pedullà: "Il giocatore ha una proposta importante del Fulham, con la Lazio ballano 200-300 mila euro e non lo chiudono perché non può andare via Acerbi. Romagnoli aspetta ancora cinque o sei giorni, poi firmerà con gli inglesi". Una versione confermata anche da Gianluca Di Marzio che aggiunge: "Romangoli sogna il rinnovo con il Milan e ha un'offerta importante dal Fulham, non è convinto al 100% della destinazione inglese ed è in attesa di un eventuale rilancio della Lazio". Serve uno scatto, la Lazio ha offerto 2,8 milioni più bonus, il giocatore ne chiede 3 più bonus. Il tempo sta per scadere...