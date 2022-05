Calciomercato Lazio, Romagnoli resta in pole: le mosse per convincerlo

Il centrale di Anzio è vicino, ma serve ancora un incontro per trovare gli accordi definitivi. Ecco il punto della situazione.

Attesa. La parola che può descrivere al meglio questi ultimi giorni tra la Lazio e Alessio Romagnoli. Attesa di un nuovo incontro, di una risposta, di un accordo. L’incontro della settimana scorsa (molto breve) era servito per avvicinare le parti, ma solo verbalmente. Cosa s’intende? Lotito ha preannunciato a Enzo Raiola l’intenzione di alzare la proposta biancoceleste - che inizialmente s’attestava intorno ai 2,5 milioni annui - e portarla a 2,8 milioni di base fissa, più bonus sostanziosi e facili da raggiungere. Servirà un incontro, un altro, per cercare di trovare la quadra e dare seguito alle parole. Servono fatti e uno sforzo in più da ambo le parti per raggiungere un compromesso tra l’offerta laziale e alla richiesta dell’agente di Romangoli da 3,2 più bonus. Il punto d’incontro può essere trovato a 3 milioni di base fissa e bonus. L’incontro decisivo dovrebbe andare in scena settimana prossima, meglio usare il condizionale, Lotito è imprevedibile, con lui non si può mai dare nulla per scontato, non è escluso possa essere anticipato. L’intenzione della Lazio, comunque, è quella di portare Romagnoli a Formello e la volontà di Romagnoli è quella di vestirsi di biancoceleste. Fattori importanti per la buona riuscita dell’operazione che, però, ha bisogno che dalle parole e dalle buone intenzioni, si passi ai fatti.

