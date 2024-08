Calciomercato Lazio | Servono rinforzi a sinistra? Lo scenario a sorpresa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - In attesa di capire quali saranno le altre cessioni dopo l'addio di Fares, a sorpresa potrebbe aprirsi qualcosa in entrata in un ruolo inaspettato. Con Hysaj in uscita, la Lazio starebbe pensando di rinforzarsi con un altro terzino sinistro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, oltre a Nuno Tavares e Luca Pellegrini, Baroni vorrebbe un'altra pedina su quella fascia. Un modo per spostare definitivamente Marusic a destra, riportandolo nella sua posizione naturale, e avere un'alternativa in più. Lazio, come vi abbiamo raccontato a più riprese, che deve però fare i conti con il problema delle liste per l'Italia e l'Europa. Per questo la scelta deve cadere necessariamente su un calciatore Under 22 o su uno cresciuto nel vivaio biancoceleste. Tanti i profii attenzionati in queste ore con la possibilità di tornare su due vecchie conoscenze. Appartengono agli Under 22, infatti, sia Josh Doig che Patric Dorgu. I terzini di Sassuolo e Lecce sono finiti più volte nel radar biancoceleste e una delle due piste potrebbe scaldarsi. Attenzione però alle possibili sorprese e a nomi dell'ultim'ora che potrebbero cambiare le carte in tavola. Mancano dieci giorni al gong finale del calciomercato che potrebbero regalare novità sia in entrata che in uscita fino all'ultimo minuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato il 21-08