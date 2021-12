Calciomercato Lazio, si lavora per due attaccanti in scadenza: la situazione

E' tempo di mercato in casa Lazio. La dirigenza si sta iniziando a muovere per capire come poter aiutare Maurizio Sarri e rafforzare la rosa. Sicuramente l'attacco è uno dei reparti con più necessità: tre ali intercambiabili e due attaccanti di ruolo, di cui uno, Muriqi, fuori dalle grazie del Comandante. Oltre a pensare alla punta, Tare e Lotito cercano anche dei laterali che possano dare il cambio a Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson. Sulla lista dei desideri sono comparsi i nomi di Adnan Januzaj e Albert Gudmundsson. Emntrambi in scadenza a giugno 2022 (il primo con la Real Sociedad, il secondo con l'AZ Alkmaar) e che possono giocare su ambo le fasce. Il belga è un vecchio pallino del direttore sportivo: era stato già cercato quest'estate. Giovani, promettenti e economicamente alla portata. Al momento sono solo voci, fra qualche settimana potrebbero cambiare le cose.