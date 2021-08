Calciomercato Lazio, sondaggio in casa del Bologna per Skov Olsen

Il calciomercato è alle battute finali. Tutti club sono al lavoro per cercare di completare le rispettive rose prima dell’inizio del campionato. Anche la Lazio continua a guardarsi intorno, impegnata a risolvere le problematiche interne ma con un occhio sempre sul mercato. Spunta così l’indiscrezione di un sondaggio dei biancocelesti in casa del Bologna per Andreas Skov Olsen, esterno offensivo danese, nell’ipotesi in cui partisse Correa. Il giovane classe ’99 ha fatto bene negli ultimi mesi e la sua cessione sarebbe una mossa a sorpresa del Bologna. Così come riporta Il Resto del Carlino, non solo la Lazio è sulle tracce dell’esterno: si vocifera anche di un interesse da parte del Napoli nel caso in cui partisse Insigne. Al momento, tuttavia, non risulta nessun contatto tra la Lazio e il club felsineo.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

DIRETTA - Calciomercato Lazio: Basic e Torreira per il centrocampo, occhio a Lazzari

Stagione 2021-2022 | Dove vedere Calcio & Sport: da TIMVision a DAZN, da Sky a Amazon, tutti i pacchetti