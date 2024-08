Calciomercato Lazio | Stanziato il budget per l'esterno: Nusa in salita e non solo

RASSEGNA STAMPA - Baroni vuole un'ala per completare la rosa, a detta di Fabiani. Lotito ha assicurato che prenderà un classe 2005 forte. Sono queste le due piste su cui sta procedendo il calciomercato della Lazio. I nomi sono quasi infiniti, ne escono diversi ogni giorno. La lista si allunga, ma prima o poi uno dovrà essere quello giusto che sbarcherà a Roma, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Nell'ultimo aggiornamento, secondo il quotidiano, sarebbero in salita le quotazioni di Antonio Nusa. È tornato un'operazione percorribile dopo che non ha superato le visite mediche con il Brentford. A questo punto il Bruges potrebbe abbassare la sua valutazione di 20 milioni. La Lazio per questo colpo ha stanziato 10 milioni di euro, non di più. Vale sia per il norvegese che per tutti gli altri.

Rimangono quindi in ballo i profili già accostati: da Vitor Roque (smentito) a Wesley Gassova, fino a Fernandez-Pardo e Assane Diao. Tutti giovanissimi che potrebbero rientrare nell'identikit biancoceleste. Resta viva anche l'ipotesi Cherki, classe 2003 del Lione, e quella che porta a Laurienté del Sassuolo (che chiede 15/20 milioni). È più 'vecchio' degli altri: c'è già l'accordo, ma per lui andrebbe liberato uno slot in rosa (Hysaj il primo indiziato ad andare via).