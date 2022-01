Calciomercato Lazio, torna di moda Jovane Cabral: la situazione in attacco

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Una manciata di ore e poi si rimanderà tutto all'estate. La chiusura della finestra di calciomercato valida per la sessione invernale è agli sgoccioli. La Lazio deve fare i conti per portare un vice-Immobile alla corte di Maurizio Sarri. Nelle ultime ore sembra che per Miranchuk la pista si sia leggermente complicata. Lotito vuole vederci chiaro tanto che secondo la rassegna stampa di Radiosei, il club biancoceleste starebbe vagliando una pista alternativa. Si tratta di Jovane Cabral, 23enne, ala capoverdiana con passaporto portoghese, sotto contratto con lo Sporting Lisbona fino al 2023. Il ragazzo era già stato accostato in estate alla corte di Lotito, si tratta di un esterno tuttofare che può ricoprire anche il ruolo della punta centrale. In Portogallo non sta trovando molto spazio: 17 gare totali con 3 gol in tutto. La Lazio opterebbe per un prestito con diritto di riscatto, con l’operazione che potrebbe contenersi tra i 7 e 8 milioni di euro complessivi. Sono ore delicate, Tare e Lotito sono al lavoro, c'è tensione nell'ambiente Lazio: si attendono sviluppi.