Calciomercato Lazio, per l'attacco rispunta Jovane Cabral: le utime

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Terzino e attaccante cercasi. La Lazio di Maurizio Sarri è alla ricerca di due rinforzi per puntellare la sua rosa e permettere al tecnico di lavorare al meglio nel girone di ritorno. Vendere i calciatori fuori dal progetto e accogliere volti nuovi e congeniali al 4-3-3. Tra i nomi accostati c'è anche una vecchia conoscenza del passato. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, per l'attacco è rispuntato il nome di Jovane Cabral, capoverdiano con passaporto portoghese, classe '98 dello Sporting Lisbona. Il 23enne, sempre secondo il quotidiano, sarebbe stato vicinissimo alla Lazio l'estate scorsa, poi l'affare saltò e la Lazio chiuse per Zaccagni. Si tratta di un esterno tuttofare che può giocare anche come punta centrale e che in Portogallo sta facendo bene (lo Sporting è in vetta al campionato insieme al Porto).