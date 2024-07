Calciomercato Lazio | Tre le piste seguite: le riflessioni del club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il calcio mercato si sta avviando verso la fase finale e in casa Lazio ci sono ancora diverse situazioni da sistemare. I trasferimenti in entrata sono bloccati dalle uscite, che ora rappresentano la priorità per il club. Piazzare gli esuberi, da Hysaj a Cancellieri, così da poter ricavare guadagni da reinvestire e risolvere le varie questioni, ma al momento non sembra essere un’operazione semplice. Occhio anche a Cataldi, il suo nome è tra quelli in bilico. La società vorrebbe venderlo.

Viste le circostanze, il club sta valutando le varie alternative per regalare a Baroni un altro rinforzo. Ci sono tante piste battute, l’ultima porta a Rayan Cherki del Lione. Trequartista e ala, è in scadenza nel 2025 e valutato 20 milioni di euro. Il ventenne, riporta Il Corriere dello Sport, chiede un quadriennale a 2,5 milioni di euro e sarebbe pronto a partire. Lotito e Fabiani poi, non mollano Laurienté. Resta, come vi avevamo anticipato, la pista più concreta, c’è l’accordo con il francese ma non ancora col Sassuolo. Lui vuole i biancocelesti e inoltre, non gli sono state recapitate altre offerte. Una soluzione a zero può essere Correa. Il manager dell’argentino sta lavorando per trovare un accordo di risoluzione con l’Inter prima della scadenza fissata al 2025. Le altre sono solo suggestioni, da Ioannidis a Bellingham jr passando per James Rodriguez.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE