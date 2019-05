Calciomercato Lazio, tutti in fila per Caicedo: ecco le possibili destinazioni

CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO - Nessuno probabilmente se lo aspettava appena dodici mesi fa, quando la Lazio non si qualificava in Champions League e molti puntavano il dito su Felipe Caicedo. L'infortunio di Immobile, aveva lanciato l'ex Espanyol che, però, era stato poco freddo a Crotone fallendo due facile occasioni che avrebbero forse permesso alla squadra di Inzaghi di staccare il pass per l'Europa che conta. L'ecuadoriano ha lavorato duramente e si è preso una bella rivincita disputando un'ottima stagione. Il bottino, in attesa della sfida con il Torino, parla chiaro con 9 gol e 6 assist tra campionato e coppe. Molti dei gol, poi, sono stati pesanti e hanno portato i tre punti, senza dimenticare la rete al derby che lo ha fatto diventare un beniamino del popolo laziale. L'avventura sulle rive del Tevere della punta di Guayaquil potrebbe essere ai titoli di coda. Il 31enne ha ancora un anno di contratto con la Lazio, ma al momento non si è parlato di rinnovo. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, tanti club hanno bussato alle porte di Formello. Squadre della Liga, della Premier League hanno sondato il terreno, ma soprattutto Cina ed Emirati Arabi hanno fatto significativi passi per accogliere Felipe. Il giocatore ci sta pensando e soprattutto la proposta ricevuta da Dubai, località dove spesso lui e la moglie Maria si regalano delle piccole vacanze, lo attrae particolarmente. La Lazio, dal canto suo, sarebbe intenzionata a ringiovanire il reparto e in quest'ottica vanno viste le trattative per Adekanye, Wesley e il turco Guven Yalcin. Il club biancoceleste valuta il calciatore non meno di 8 milioni di euro e, avendolo pagato circa 5 due anni fa, potrebbero arrivare in un colpo solo un'importante plusvalenza e soldi freschi per il mercato. Se ne saprà di più nelle prossime settimane quando Caicedo e la Lazio decideranno se proseguire insieme, con tanto di rinnovo contrattuale, o se separarsi.

