Capitano, leader e rigorista: Zaccagni tutto per la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni al centro della nuova Lazio di Baroni. Contro l'Empoli ha segnato il suo primo gol su azione e appena pochi giorni prima aveva realizzato il rigore contro il Nizza. Stessa rete anche contro il Venezia all'esordio stagionale e non dimentichiamoci degli assist per Dia e Castellanos nel 2-1 al Verona. Sabato 19 ottobre si va in casa della Juventus e il capitano è pronto a ripetersi. La sosta gli è servita per recuperare da alcuni fastidi fisici, motivo per cui, come si legge nella Gazzetta dello Sport, si sarebbe autoescluso dalla convocazione in Nazionale.

Zaccagni è ormai un leader a 360°. Fascia di capitano, rigorista e rinnovo con la Lazio fino al 2029, praticamente a vita. Ha saputo prendersi le responsabilità di un nuovo gruppo, nato quasi da zero. Arrivato nel 2021 dal Verona come trequartista, Sarri lo ha reinventato ala sinistra, mentre con Tudor non era più in prima linea. Ora con Baroni è tornato nella trequarti a tempo con compiti aggiuntivi, ovvero l'essere l'ispiratore della manovra offensiva e ci sta riuscendo: ben 21 gol in 7 partite per la Lazio.

Il prossimo obiettivo per Mattia è quello di segnare la prima rete fuori casa. Ha già segnato alla Juventus: il suo gol è valso la vittoria all'Olimpico nel 2023, sotto la gestione Sarri, con tre punti guadagnati che aprirono le strade verso la qualificazione in Champions.