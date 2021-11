CLASSIFICA - Napoli in testa, Lazio lontana dalla zona Champions

Sonora sconfitta per la Lazio di Sarri, che cade in casa del Napoli nel giro di mezz'ora dal fischio d'inizio. Dal punto di vista della classifica, gli uomini di Spalletti tornano saldamente in testa al campionato, salendo a 35 punti e staccando di tre lunghezze il Milan caduto contro il Sassuolo nel pomeriggio. Situazione diversa per la Lazio, che resta inchiodata a quota 21 insieme a Fiorentina, Juventus e Bologna a 4 punti dalla Roma e a ben 7 dall'Atalanta quarta in classifica.