Coppa Italia, la Lazio sfiderà il Napoli: ecco quando si giocherà

La Lazio va avanti in Coppa Italia. Cremonese battuta 4-0, ora c’è il Napoli per la squadra biancoceleste, che nel pomeriggio ha vinto contro il Perugia. Appuntamento al 29 gennaio (orario da definire) per una sfida che si ripresenta a poche settimane da quella andata in scena all’Olimpico sabato scorso. Ma questa volta si giocherà al San Paolo. Il regolamento parla chiaro: hanno diritto di giocare in casa le Società cui è stata attribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numero più basso. In questo caso 1 per il Napoli, 8 per la Lazio.

LE ALTRE DATE - La Lazio con il Napoli sono nella parte del tabellone con Fiorentina, Atalanta, Inter e Cagliari. A differenza dei turni precedenti, le semifinali prevedono gare di andata e ritorno (in programma il 12 febbraio e il 4 marzo). Previsto comunque un criterio per stabilire chi avrà il vantaggio di giocare la partita di ritorno nel proprio stadio ed è esattamente lo stesso seguito in occasione delle fasi precedenti: la squadra che avrà il numero più basso in tabellone giocherà il ritorno in casa. Finale a Roma il 13 maggio.