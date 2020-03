Coronavirus, nuova ordinanza: limiti a sport fuori casa, chiusi parchi - FT

Il Ministero della Salute ha emesso una nuova ordinanza per cercare di contenere il contagio da coronavirus. Il nuovo testo ha "vietato l'accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici". Per quanto riguarda lo sport "resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona". Nei giorni festivi e prefestivi è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale. Vengono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle stazioni ferroviarie e lacustri e nelle aree di servizio, ad eccezione di quelli presenti sulle autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumare fuori dai locali. Rimangono aperti invece quelli negli ospedali e aeroporti, con l'obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. Queste nuove misure, che si sommano alle esistenti, sono valide dal 21 marzo al 25 marzo, quando scade il dpcm che aveva imposto la stretta a tutti gli spostamenti e la chiusura di bar e negozi.