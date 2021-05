Corsa Champions affollata, cinque squadre per tre posti: i calendari a confronto

Il rush finale di campionato è entrato nel vivo e con lui anche la corsa Champions. Mente l'Inter è diventata ufficialmente campione d'Italia, sotto ci sono cinque squadre racchiuse in pochi punti e pronte a darsi battaglia per strappare un posto nell'Europa che conta. Solo tre tra Milan, Juventus, Atalanta, Napoli e Lazio ce la faranno. Di seguito la classifica e i calendari a confronto delle big di Serie A, ricordando che i biancocelesti hanno una gara in meno da recuperare contro il Torino.

CLASSIFICA

Inter 82 punti (34 gare)

Atalanta 69 punti (34 gare)

Juventus 69 punti (34 gare)

Milan 69 punti (34 gare)

Napoli 67 punti (34 gare)

Lazio 64 punti (33 gare)

GARE DA RECUPERARE: Lazio-Torino (24esima giornata) verrà disputata martedì 18 maggio alle ore 20.30)

35ª GIORNATA

Juventus-Milan

Spezia-Napoli

Fiorentina-Lazio

Parma-Atalanta

36ª GIORNATA

Torino-Milan

Sassuolo-Juventus

Napoli-Udinese

Lazio-Parma

Atalanta-Benevento

37ª GIORNATA

Juventus-Inter

Milan-Cagliari

Roma-Lazio

Fiorentina-Napoli

Genoa-Atalanta

38ª GIORNATA

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Napoli-Hellas Verona

Sassuolo-Lazio