Crotone - Lazio, si decolla: primo volo con il nuovo aereo - VIDEO

La Lazio si prepara a spiccare il volo verso il Crotone, in senso figurato ma anche letterale: la squadra di Inzaghi è infatti da poco salita sul nuovo aereo personalizzato del club per la prima volta, direzione Serie A. Arrivo in serata in Calabria per approntarsi a scendere in campo domani pomeriggio allo Scida, serve subito un segnale forte al rientro in campionato.

