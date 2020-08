DIRETTA - Calciomercato Lazio, da Muriqi e Feghouli all'attesa per Silva: tutte le trattative

ATTACCO - Continua l'incessante lavoro della Lazio sul fronte mercato. Diverse le trattative in corso e in via di definizione, in entrata ma anche in uscita. Il primo partente potrebbe essere Caicedo, promesso sposo dei qatarioti dell'Al Gharafa. Tare pronto a muoversi per il suo sostituto con Muriqi primo indiziato a riempire il buco che lascerà l'ecuadoregno. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l'affondo decisivo, sul piatto 15 milioni per il kosovaro. Oltre a lui Borja Mayoral è il profilo con il quale da tempo c'è già un'intesa di massima. Da convincere il Real Madrid che detiene il suo cartellino, l'offerta è di 15 milioni ma gli spagnoli vorrebbero aggiungere anche un'opzione per la futura "recompra". Il reparto offensivo comunque verrà puntellato con due colpi per garantire ad Inzaghi un pacchetto completo in vista della Champions. Gli altri nomi sul taccuino di Tare vengono dalla Premier League e sono quelli di Wesley, da tempo inseguito dalla Lazio ma reduce da una stagione deludente all'Aston Villa, Origi del Liverpool, King del Bournemouth e Wood del Burnley.

CENTROCAMPO - Per il centrocampo il colpo che tutti attendono è quello di David Silva, sempre più in via di definizione. Si attende la firma in questi giorni, gli impegni in Champions con il suo Manchester City stanno rallentando le operazioni ma lo spagnolo è convinto della destinazione. Avanza anche la candidatura di Seko Fofana dell'Udinese, centrocampista di gamba che quest'anno ha dimostrato di essere pronto per altri palcoscenici. Il classe '95 lascerà i bianconeri e su di lui ci sono già diverse squadre di Serie A, per ora la Lazio ha fatto un sondaggio. Un altro a cui la maglia dell'Udinese sta stretta è sicuramente Rodrigo De Paul. Anche per lui la concorrenza è alta e soprattutto i friulani intendono fare cassa con l'argentino. Per gli esterni invece Fares è il nome più caldo, lo ha confermato anche il nuovo ds della Spal e l'affare potrebbe registrare la fumata bianca a breve. Jony e Lukaku non hanno convinto Inzaghi e almeno uno potrebbe partire, se non entrambi. Dal Galatasaray invece potrebbe arrivare Sofiane Feghouli, centrocampista ex West Ham. Il 30enne, come riporta France Football, porterebbe l'esperienza giusta alla formazione di Inzaghi, il tutto ad un prezzo accessibile che si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Da registrare, però, anche l'interesse della Sampdoria per il giocatore. Secondo Sky Sport, la lazio avrebbe sondato il terreno anche per Sergio Reguillon, esterno sinistro del Real Madrid, quest'anno in prestito al Siviglia. Sullo spagnolo c'è l'interesse anche di Chelsea e Napoli.

DIFESA - Nel reparto arretrato ancora in stand-by la trattativa per Kumbulla. Il presidente del Verona ha confermato che il giocatore è destinato ad un top club, da capire chi la spunterà tra Lazio e Inter. Resta il nodo legato al ruolo di vice Strakosha, sono diversi i nomi su cui puntare. In pole c'è Consigli del Sassuolo, più defilati Sirigu, Cragno, Sergio Rico, Sepe e Paleari.

