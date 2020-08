DIRETTA - Calciomercato Lazio, dal sogno David Silva a Borja Mayoral: ecco tutti i nomi

CALCIOMERCATO LAZIO - Chiusa la stagione al quarto posto, la Lazio si Simone Inzaghi inizia a preparare la prossima. Si partirà dalla conferma del tecnico che dovrebbe prolungare il suo accordo in scadenza nel 2021. Si passerà poi alla squadra con Escalatante che è il primo rinforzo, arrivato a parametro zero dall'Eibar. In difesa il preferito resta Kumbulla. I contatti con il Verona sono continui, ma Lotito non si smuove dalla sua offerta: 22 milioni di quota fissa più bonus e l'aggiunta del cartellino di André Anderson. I veneti ne vorrebbero di più, forti anche dell'offerta dell'Inter. La prossima settimana si dovrebbe conoscere il futuro con il diesse dei veneti che si è detto pronto a parlarne nei prossimi giorni. Per il reparto arretrato l'italo-albanese non è l'unico obiettivo di Tare, che apprezza molto anche Kim Min-Jae. Il centrale sembrava a un passo dal Tottenham, ma l'affare sembrerebbe saltato. Oltre alle proposte dalla Premier, attenzione anche alla volontà della Lazio: contatti già avviati con l'entourage del 24enne, che ha già collezionato 30 presenze (e 3 gol) con la Corea del Sud. C'è poi da sistemare il ruolo di vice Strakosha. Oltre a Cragno, Consigli e Paleari, nelle ultime ore è emerso anche il nome di Sergio Rico. Il portiere è di proprietà del Siviglia ma è in prestito al PSG, ha un contratto in scadenza nel 2021 e gli ottimi rapporti con gli spagnoli e i suoi agenti (gli stessi di Luis Alberto e Jony) potrebbero favorire la trattativa.

CENTROCAMPO E ATTACCO - La vera suggestione è rappresentata da David Silva. La Lazio ci sta provando davvero: ha presentato un'offerta sostanziosa da 4 milioni (bonus compresi) per tre anni. Il centrocampista del Manchester City, che a fine stagione si libererà a zero, sta valutando con attenzione il da farsi. Inter Miami, Al Sadd e Valencia sono le concorrenti più temibili. Rodrigo De Paul resta un altro nome che piace parecchio e lui stesso, dopo il match con il Sassuolo, ha aperto alla possibilità di lasciare l'Udinese. In attacco dovrebbero essere due i colpi. Il più vicino è Borja Mayoral, con il quale la Lazio ha già raggiunto una bozza d'intesa: contratto di cinque anni per lo spagnolo che andrebbe a percepire uno stipendio vicino ai 2 milioni di euro (1.8 più eventuali bonus). C'è da convincere il Real Madrid, che per il suo cartellino chiede non meno di 15 milioni, mentre Lotito per il momento è fermo a 13. All'interno dell'accordo è prevista anche una clausola che il Real Madrid potrebbe esercitare in caso di futura cessione: a parità di offerta, infatti, il centravanti 23enne i biancocelesti avrebbero l'obbligo di rivenderlo al club di Florentino Perez. Attenzione alla pista Muriqi con il procuratore che ha detto che nei prossimi dieci giorni se ne saprà di più.

MERCATO IN USCITA - Non solo acquisti, ma anche cessioni in programma. Con Berisha che ha già salutato, destinazione Ligue1, potrebbe lasciare Formello anche Bastos. Sul difensore angolano c'è il forte interesse di Stella Rossa e Basaksehir. L'angolano potrebbe non essere il solo a salutare il centro sportivo biancoceleste. Grandi manovre sono attese sulla corsia sinistra dove solo Senad Lulic è certo della conferma. La società è al lavoro per trovare una sistemazione per Jony, Lukaku e Durmisi che non sono riusciti a conquistarsi la piena fiducia di mister Inzaghi.